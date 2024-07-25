28 КАБов сбросил сегодня агрессор на север Харьковщины — Генштаб на 16:00
28 КАБов сбросила авиация РФ на север Харьковщины с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Били по районам населенных пунктов Веселое, Липцы, Глубокое, Старица, Волчанские Хутора, Русская Лозовая и Питомник. Кроме того, на Харьковском направлении российские военные совершили четыре безуспешные атаки вблизи Глубокого, а также две атаки возле Волчанска, где продолжается одно боестолкновение.
На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий неподалеку Стельмаховки, Петропавловки и Степовой Новоселовки. Один бой завершен, еще четыре — продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, КАБ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 16:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 КАБов сбросила авиация РФ на север Харьковщины с начала суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".