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28 КАБів скинув сьогодні агресор на північ Харківщини – Генштаб на 16:00

Події 16:52   25.07.2024
Олена Нагорна
28 КАБів скинув сьогодні агресор на північ Харківщини – Генштаб на 16:00

28 КАБів скинула авіація РФ на північ Харківщини від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Цілили по районах населених пунктів Веселе, Липці, Глибоке, Стариця, Вовчанські Хутори, Руська Лозова та Питомник. Крім того, на Харківському напрямку російські військові здійснили чотири безуспішні атаки поблизу Глибокого, а також дві атаки біля Вовчанська, де триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Стельмахівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Один бій завершений, ще чотири – тривають.

Читайте також: Ворог випробовує ФАБ-1500 по Куп’янську, наступним може бути Харків – ХОВА

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 КАБів скинула авіація РФ на північ Харківщини від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".