28 КАБів скинув сьогодні агресор на північ Харківщини – Генштаб на 16:00

28 КАБів скинула авіація РФ на північ Харківщини від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Цілили по районах населених пунктів Веселе, Липці, Глибоке, Стариця, Вовчанські Хутори, Руська Лозова та Питомник. Крім того, на Харківському напрямку російські військові здійснили чотири безуспішні атаки поблизу Глибокого, а також дві атаки біля Вовчанська, де триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Стельмахівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Один бій завершений, ще чотири – тривають.