28 КАБів скинув сьогодні агресор на північ Харківщини – Генштаб на 16:00
28 КАБів скинула авіація РФ на північ Харківщини від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Цілили по районах населених пунктів Веселе, Липці, Глибоке, Стариця, Вовчанські Хутори, Руська Лозова та Питомник. Крім того, на Харківському напрямку російські військові здійснили чотири безуспішні атаки поблизу Глибокого, а також дві атаки біля Вовчанська, де триває одне боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Стельмахівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Один бій завершений, ще чотири – тривають.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, КАБ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 16:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 КАБів скинула авіація РФ на північ Харківщини від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".