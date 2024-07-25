Более 18 тыс. пациентов получили психологическую помощь в Харьковской области

82 медицинских учреждения предоставляют услугу по сопровождению и лечению взрослых и детей с психическими расстройствами в Харьковской области, из них 39 – в Харькове. Чаще всего люди обращались к врачам из-за ощущения тревоги, нарушения сна, подавленного настроения, расстройства поведения у детей.

«Из-за полномасштабного вторжения РФ украинцы и украинки переживают хронический стресс. В 2022 году НСЗУ внедрила новый пакет услуг – «Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи». Именно семейные врачи, терапевты и педиатры первыми приняли вызов и стали оказывать психологическую помощь пациентам. Сегодня 1053 заведения первичной медицинской помощи заключили договор с НСЗУ на этот пакет. Медики прошли специализированное обучение от mhGAP. Благодаря этому уже 333646 пациентов получили психологическую поддержку на первичном уровне медицинской помощи. То есть люди, которые страдали от тревоги, нарушений сна, подавленного настроения, получили безвозмездную помощь у семейного врача», – говорит Наталья Гусак, председатель НСЗУ.

В Харьковской области с начала 2024 года безвозмездно помощь по психическому здоровью на первичке получили 18 618 пациентов.

«На Харьковщине 82 заведения первичной медицинской помощи оказывают услугу по сопровождению и лечению взрослых и детей с психическими расстройствами, из них 39 – в Харькове. Чтобы получить помощь по психическому здоровью на первичке, необходимо обратиться к семейному врачу, с которым пациент имеет декларацию, и дать согласие на скрининг на психические расстройства. При согласии пациента врач проведет клиническую оценку физического состояния здоровья и психического статуса – для выявления психических и неврологических расстройств у взрослых, выявления эмоциональных, поведенческих расстройств, признаков насилия – у детей», – рассказала директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.

По результатам скрининга семейный врач может предложить:

● направление на лабораторные и инструментальные исследования, чтобы диагностировать или исключить психические или неврологические нарушения, связанные с физическим здоровьем;

● направление к психиатру для диагностики, установления диагноза и для предоставления рекомендаций по лечению (по согласию пациента);

● первую психологическую помощь – не только пациенту, но и членам семьи, которые ухаживают за ним;

● составление плана ведения и лечения пациента/пациентки с выявленными и установленными ранее расстройствами в пределах компетенции семейного врача;

● мониторинг лечения и контроль за выполнением плана наблюдения и лечения;

● обеспечение сопровождения пациентов с психическими или неврологическими расстройствами;

● при отсутствии положительной динамики в состоянии пациента/пациентки – направление к психиатру, психологу, психотерапевту, психофизиологу, наркологу, неврологу (в зависимости от диагноза и состоянию пациентов), взаимодействие с этими врачами и т.д.

Полный перечень услуг внутри пакета – на сайте НСЗУ в разделе «Требования ПМГ 2024» п. 30.

Найти ближайшее к вам заведение ПМД, законтрактованное по пакету помощи по психическому здоровью на первичном уровне, можно на дашборде НСЗУ на карте мест предоставления услуг по договорам с детализацией по группам услуг – выберите нужную область и группу услуг («51 Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи»).

Больше о бесплатных медицинских услугах – в электронном пособии «Гид по Программе медицинских гарантий для пациента 2024». Загрузить руководство можно по ссылке.

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