Понад 18 тис. пацієнтів отримали психологічну допомогу на Харківщині

82 медичні установи надають послугу з супроводу та лікування дорослих та дітей із психічними розладами на Харківщині, з них 39 – у Харкові. Найчастіше люди зверталися до лікарів через відчуття тривоги, порушення сну, пригнічений настрій, розлад поведінки у дітей.

«Через повномасштабне вторгнення рф українці та українки живуть у постійній загрозі та атаках ворога, а, отже, – переживають хронічний стрес. Тож у 2022 році НСЗУ впровадила новий пакет послуг – «Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Саме сімейні лікарі, терапевти та педіатри першими прийняли виклик і почали надавати психологічну допомогу пацієнтам. Сьогодні 1 053 заклади первинної медичної допомоги уклали договір з НСЗУ на цей пакет. Медики пройшли спеціалізоване навчання від mhGAP. Завдяки цьому вже 333 646 пацієнтів отримали психологічну підтримку на первинному рівні медичної допомоги. Тобто люди, які потерпали від тривоги, порушень сну, пригніченого настрою отримали безоплатну допомогу в лікаря, з яким уклали декларацію», – каже Наталія Гусак, голова НСЗУ.

У Харківській області від початку 2024 року безоплатно допомогу щодо психічного здоровʼя на первинці отримали 18 618 пацієнтів.

«На Харківщині 82 заклади первинної медичної допомоги надають послугу із супроводу та лікування дорослих і дітей з психічними розладами, з них 39 – у Харкові. Щоб отримати допомогу з психічного здоровʼя на первинці, необхідно звернутися до сімейного лікаря, з яким пацієнт має декларацію, та надати згоду на скринінг на психічні розлади. За згоди пацієнта лікар проведе клінічну оцінку фізичного стану здоров’я та психічного статусу – для виявлення психічних і неврологічних розладів у дорослих, на виявлення емоційних, поведінкових розладів, ознак насильства – у дітей», – розповіла директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

За результатами скринінгу сімейний лікар може запропонувати:

направлення на лабораторні та інструментальні дослідження, щоб діагностувати або виключити психічні чи неврологічні розлади, пов’язані з фізичним здоров’ям;

направлення до психіатра для діагностики, встановлення діагнозу та для надання рекомендацій з лікування (за згодою пацієнта);

першу психологічну допомогу – не тільки пацієнтові, а й членам родини, які доглядають за ним;

складання плану ведення та лікування пацієнта/пацієнтки з виявленими та встановленими раніше розладами в межах компетенції сімейного лікаря;

моніторинг лікування та контроль за виконанням плану спостереження та лікування;

забезпечення супроводу пацієнтів із психічними чи неврологічними розладами;

за відсутності позитивної динаміки у стані пацієнта/пацієнтки – направлення до психіатра, психолога, психотерапевта, психофізіолога, нарколога, невролога (залежно від діагнозу та стану пацієнтів), взаємодія з цими лікарями тощо.

Повний перелік послуг в межах пакету – на сайті НСЗУ в розділі «Вимоги ПМГ 2024» п. 30.

Знайти найближчий до вас заклад ПМД, законтрактований за пакетом з допомоги щодо психічного здоровʼя на первинному рівні, можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг – виберіть потрібну область та групу послуг («51 Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги»).

Більше про безоплатні медичні послуги – в електронному посібнику «Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнта 2024». Завантажити посібник можна за посиланням: https://cutt.ly/Nw5buw0b.