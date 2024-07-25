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Два человека пострадали из-за удара РФ по селу на Харьковщине

Происшествия 13:42   25.07.2024
Виктория Яковенко
Два человека пострадали из-за удара РФ по селу на Харьковщине

Около 12:40 армия РФ обстреляла село Русская Лозовая, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела пострадали двое гражданских: мужчина 44 лет и женщина 69 лет, медики оказали помощь пострадавшим на месте», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:40 армия РФ обстреляла село Русская Лозовая, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".