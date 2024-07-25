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Двоє людей постраждали через удар РФ по селу на Харківщині

Події 13:42   25.07.2024
Вікторія Яковенко
Двоє людей постраждали через удар РФ по селу на Харківщині

Близько 12:40 армія РФ обстріляла село Руська Лозова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних: чоловік 44 років та жінка 69 років, медики надали допомогу постраждалим на місці», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 13:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:40 армія РФ обстріляла село Руська Лозова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".