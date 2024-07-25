Загинув чоловік, ще один – постраждав: вранці РФ обстріляла Куп’янщину (фото)

Вранці 25 липня ЗС РФ вдарили по трьох населених пунктах Куп’янському району на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, близько 05:15 окупанти з артилерії обстріляли село Подоли. Загинув 48-річний чоловік.

Орієнтовно о 05:10 окупанти, попередньо ФАБ-1500, вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий. Поранення отримав чоловік 52 років.

Також з авіації ворог вдарив по селищу Приколотне. Попередньо, противник використав УМБД Д-30 СН.

У всіх населених пунктах внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини та авто.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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