Загинув чоловік, ще один – постраждав: вранці РФ обстріляла Куп’янщину (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Вранці 25 липня ЗС РФ вдарили по трьох населених пунктах Куп’янському району на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, близько 05:15 окупанти з артилерії обстріляли село Подоли. Загинув 48-річний чоловік.
Орієнтовно о 05:10 окупанти, попередньо ФАБ-1500, вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий. Поранення отримав чоловік 52 років.
Також з авіації ворог вдарив по селищу Приколотне. Попередньо, противник використав УМБД Д-30 СН.
У всіх населених пунктах внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини та авто.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 липня ЗС РФ вдарили по трьох населених пунктах Куп’янському району на Харківщині.".