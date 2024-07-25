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Погиб мужчина, еще один – пострадал: утром РФ обстреляла Купянщину (фото)

Происшествия 11:40   25.07.2024
Виктория Яковенко
Погиб мужчина, еще один – пострадал: утром РФ обстреляла Купянщину (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 25 июля ВС РФ ударили по трем населенным пунктам Купянскому району на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, около 05:15 оккупанты из артиллерии обстреляли село Подолы. Погиб 48-летний мужчина.
Ориентировочно в 05:10 оккупанты, предварительно ФАБ-1500, ударили по поселку Купянск-Узловой. Ранения получил мужчина 52 лет.

Также из авиации враг ударил по поселку Приколотное. Предварительно, противник использовал УМБД Д-30 СН.

Во всех населенных пунктах в результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, магазины и автомобили.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 25 июля ВС РФ ударили по трем населенным пунктам Купянскому району на Харьковщине.".