Погиб мужчина, еще один – пострадал: утром РФ обстреляла Купянщину (фото)

Утром 25 июля ВС РФ ударили по трем населенным пунктам Купянскому району на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, около 05:15 оккупанты из артиллерии обстреляли село Подолы. Погиб 48-летний мужчина.

Ориентировочно в 05:10 оккупанты, предварительно ФАБ-1500, ударили по поселку Купянск-Узловой. Ранения получил мужчина 52 лет.

Также из авиации враг ударил по поселку Приколотное. Предварительно, противник использовал УМБД Д-30 СН.

Во всех населенных пунктах в результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, магазины и автомобили.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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