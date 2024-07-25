Обстрел Харькова 24 июля: враг применил тактику повторных ударов – Синегубов
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Вчера, 24 июля, Харьков армия РФ атаковала «Искандерами» и КАБом.
«Днем враг ударил по Харькову «Искандерами». Всего было четыре «прилета». Кроме этого, он применил тактику повторных ударов, когда уже повторно бил «Искандерами» с кассетным боеприпасом, призванным на максимальные поражения именно живой силы. Этот удар был направлен на гражданские службы, которые проводят ликвидацию последствий. Это Нацполиция, ГСЧС. То, что никто не пострадал, это судьба. Ведь за 15 минут до этого они завершили свои работы», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
Он также отметил, что всю ночь ликвидировали последствия удара КАБ по жилмассиву в центре Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: искандер, КАБ, обстрел, синегубов, тактика, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 24 июля, Харьков армия РФ атаковала «Искандерами» и КАБом.".