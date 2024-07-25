Обстріл Харкова 24 липня: РФ застосувала тактику повторних ударів – Синєгубов
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Вчора, 24 липня, Харків армія РФ атакувала «Іскандерами» та КАБом.
«Вдень ворог вдарив по Харкову «Іскандерами». Всього було чотири «прильоти». Крім цього, він застосував тактику повторних ударів, коли вже повторно бив «Іскандерами» з касетним боєприпасом, які покликані на максимальні ураження саме живої сили. Цей удар був направлений на ті цивільні служби, які проводять ліквідацію наслідків. Це Нацполіція, ДСНС. Те, що ніхто не постраждав, це доля. Адже за 15 хвилин вони завершили свої роботи», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Він також зазначив, що усю ніч ліквідовували наслідки удару КАБ по житловому масиву в центрі Харкова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: искандер, КАБ, обстріл, сінєгубов, тактика, удары, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 12:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 24 липня, Харків армія РФ атакувала «Іскандерами» та КАБом.".