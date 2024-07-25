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Трое пострадавших в результате удара россиян по селу Пристен на Харьковщине

Происшествия 19:06   25.07.2024
Оксана Якушко
Трое пострадавших в результате удара россиян по селу Пристен на Харьковщине

Около 17:25 по селу Пристен Купянской громады россияне нанесли удар между двумя многоквартирными домами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пострадали три человека: женщина – 69 лет и двое мужчин – 71 и 72 лет. Ликвидация последствий продолжается», – рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 19:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 17:25 по селу Пристен Купянской громады россияне нанесли удар между двумя многоквартирными домами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".