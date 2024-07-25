Трое пострадавших в результате удара россиян по селу Пристен на Харьковщине
Около 17:25 по селу Пристен Купянской громады россияне нанесли удар между двумя многоквартирными домами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Пострадали три человека: женщина – 69 лет и двое мужчин – 71 и 72 лет. Ликвидация последствий продолжается», – рассказал Синегубов.
Читайте также: Пожилая женщина и мужчина ранены из-за обстрелов Куриловки на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Олег Синегубов, пострадавшие, россияне, удар, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Трое пострадавших в результате удара россиян по селу Пристен на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 19:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 17:25 по селу Пристен Купянской громады россияне нанесли удар между двумя многоквартирными домами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".