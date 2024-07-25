Трое пострадавших в результате удара россиян по селу Пристен на Харьковщине

Около 17:25 по селу Пристен Купянской громады россияне нанесли удар между двумя многоквартирными домами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пострадали три человека: женщина – 69 лет и двое мужчин – 71 и 72 лет. Ликвидация последствий продолжается», – рассказал Синегубов.