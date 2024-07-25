Троє постраждалих внаслідок удару росіян по селу Пристін на Харківщині

Близько 17:25 по селу Пристін Куп’янської громади росіяни завдали удару між двома багатоквартирними будинками, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали троє людей: жінка – 69 років та двоє чоловіків – 71 та 72 років. Ліквідація наслідків продовжується», – розповів Синєгубов.