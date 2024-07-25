Троє постраждалих внаслідок удару росіян по селу Пристін на Харківщині
Близько 17:25 по селу Пристін Куп’янської громади росіяни завдали удару між двома багатоквартирними будинками, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Постраждали троє людей: жінка – 69 років та двоє чоловіків – 71 та 72 років. Ліквідація наслідків продовжується», – розповів Синєгубов.
Читайте також: Літня жінка та чоловік поранені через обстріли Курилівки на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Олег Синегубов, пострадалі, росіяни, удар, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Троє постраждалих внаслідок удару росіян по селу Пристін на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 19:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 17:25 по селу Пристін Куп’янської громади росіяни завдали удару між двома багатоквартирними будинками, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".