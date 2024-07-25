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Троє постраждалих внаслідок удару росіян по селу Пристін на Харківщині

Події 19:06   25.07.2024
Оксана Якушко
Троє постраждалих внаслідок удару росіян по селу Пристін на Харківщині

Близько 17:25 по селу Пристін Куп’янської громади росіяни завдали удару між двома багатоквартирними будинками, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали троє людей: жінка – 69 років та двоє чоловіків – 71 та 72 років. Ліквідація наслідків продовжується», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 19:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 17:25 по селу Пристін Куп’янської громади росіяни завдали удару між двома багатоквартирними будинками, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".