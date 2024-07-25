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Літня жінка та чоловік поранені через обстріли Курилівки на Харківщині

Події 18:15   25.07.2024
Олена Нагорна
Літня жінка та чоловік поранені через обстріли Курилівки на Харківщині

53-річний чоловік та 80-річна жінка отримали поранення внаслідок обстрілів села Курилівка Куп’янського району, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

За попередніми даними, вдень 25 липня ворог бив по селу із РСЗВ. Пошкоджені домоволодіння, господарські приміщення, авто.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 18:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "53-річний чоловік та 80-річна жінка отримали поранення внаслідок обстрілів села Курилівка Куп’янського району, повідомили у Харківській облпрокуратурі.".