Літня жінка та чоловік поранені через обстріли Курилівки на Харківщині
53-річний чоловік та 80-річна жінка отримали поранення внаслідок обстрілів села Курилівка Куп’янського району, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
За попередніми даними, вдень 25 липня ворог бив по селу із РСЗВ. Пошкоджені домоволодіння, господарські приміщення, авто.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 18:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "53-річний чоловік та 80-річна жінка отримали поранення внаслідок обстрілів села Курилівка Куп’янського району, повідомили у Харківській облпрокуратурі.".