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Пожилая женщина и мужчина ранены из-за обстрелов Куриловки на Харьковщине

Происшествия 18:15   25.07.2024
Елена Нагорная
Пожилая женщина и мужчина ранены из-за обстрелов Куриловки на Харьковщине

53-летний мужчина и 80-летняя женщина получили ранения в результате обстрелов села Куриловка Купянского района, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

По предварительным данным, днем 25 июля враг бил по селу из РСЗО. Повреждены домовладения, хозяйственные помещения, авто.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 18:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "53-летний мужчина и 80-летняя женщина получили ранения в результате обстрелов села Куриловка Купянского района, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.".