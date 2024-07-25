Пожилая женщина и мужчина ранены из-за обстрелов Куриловки на Харьковщине

53-летний мужчина и 80-летняя женщина получили ранения в результате обстрелов села Куриловка Купянского района, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

По предварительным данным, днем 25 июля враг бил по селу из РСЗО. Повреждены домовладения, хозяйственные помещения, авто.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).