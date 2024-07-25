Пожилая женщина и мужчина ранены из-за обстрелов Куриловки на Харьковщине
53-летний мужчина и 80-летняя женщина получили ранения в результате обстрелов села Куриловка Купянского района, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
По предварительным данным, днем 25 июля враг бил по селу из РСЗО. Повреждены домовладения, хозяйственные помещения, авто.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, пострадавшие, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "53-летний мужчина и 80-летняя женщина получили ранения в результате обстрелов села Куриловка Купянского района, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.".