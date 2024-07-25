Удар «Искандера» по Харькову 24.07: ГУР показало россиян, которые это сделали
В Главном управлении разведки МО Украины идентифицировали 30 российских военных, причастных к ракетным обстрелам «Искандерами» Сумской и Харьковской областей.
По их данным, оккупанты входят в командный состав 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1 танковой армии Московского военного округа ВС РФ.
«Речь идет о применении россиянами оперативно-тактических комплексов «Искандер» против украинских гражданских. ОТРК «Искандер» наносит удары баллистическими и крылатыми ракетами на дальность более 500 км», — говорится в сообщении.
Этим оружием россияне атакуют Сумскую и Харьковскую области. К примеру, отметили в ГУР, 24 июля ракета «Искандер-М» попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове.
«Постоянное место дислокации военных преступников 112-й ракетной бригады ВС РФ расположено в г. Шуя Ивановской области. В состав бригады входят один ракетно-технический дивизион и три ракетных дивизиона, в которых насчитывается 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса «Искандер», — добавили в ГУР.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГУР, искандер, обстрел, оккупанты, окупанти, ракети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Главном управлении разведки МО Украины идентифицировали 30 российских военных, причастных к ракетным обстрелам «Искандерами» Сумской и Харьковской областей.".