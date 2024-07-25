Live
  • Чт 25.07.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.7

Удар «Іскандера» по Харкову 24 липня: ГУР показало окупантів, які це зробили

Суспільство 14:14   25.07.2024
Вікторія Яковенко
Удар «Іскандера» по Харкову 24 липня: ГУР показало окупантів, які це зробили Фото: ГУР МО України

В Головному управлінні розвідки МО України ідентифікували 30 російських військових, які причетні до ракетних обстрілів «Іскандерами» Сумської та Харківської областей.

За їхніми даними, окупанти входять до командного складу 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії Московського військового округу ЗС РФ.

«Йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів «Іскандер» проти українських цивільних. ОТРК «Іскандер» завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км», – йдеться у повідомленні.

Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області. Наприклад, зазначили у ГУР, 24 липня ракета «Іскандер-М» влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Харкові.

«Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ розташоване у м. Шуя Івановської області. До складу бригади входять один ракетно-технічний дивізіон та три ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу «Іскандер», – додали в ГУР.

Читайте також: Обстріл Харкова 24 липня: РФ застосувала тактику повторних ударів – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Підприємиця з Харкова досі вела бізнес з РФ: як жінка переказувала гроші
Підприємиця з Харкова досі вела бізнес з РФ: як жінка переказувала гроші
25.07.2024, 14:45
Удар «Іскандера» по Харкову 24 липня: ГУР показало окупантів, які це зробили
Удар «Іскандера» по Харкову 24 липня: ГУР показало окупантів, які це зробили
25.07.2024, 14:14
Терехов розповів про “Острів” у Харкові та що в місті безплатне
Терехов розповів про “Острів” у Харкові та що в місті безплатне
25.07.2024, 11:11
Двоє людей постраждали через удар РФ по селу на Харківщині
Двоє людей постраждали через удар РФ по селу на Харківщині
25.07.2024, 13:42
Ворог випробовує ФАБ-1500 по Куп’янську, наступним може бути Харків – ХОВА
Ворог випробовує ФАБ-1500 по Куп’янську, наступним може бути Харків – ХОВА
25.07.2024, 13:10
“ФЕД” з Харкова під час війни торгує з постачальниками російського ВПК – ХАЦ
“ФЕД” з Харкова під час війни торгує з постачальниками російського ВПК – ХАЦ
22.07.2024, 13:09

Новини за темою:

08:11
Окупанти скаржаться на втрати у Вовчанську: перехоплення ГУР (аудіо)
11:44
У ГУР прокоментували загрозу «наступу РФ» на Борову на Харківщині
19:06
Стан критичний: на мера Куп’янська Мацегору вчинили замах у РФ (відео)
13:37
«Сатурн» більше не попливе: поблизу Криму ГУР знищило буксир РФ (відео)
11:14
Прорив кордону на Харківщині: чи бігла 125-та бригада, допомога ГУР – Бутусов

Ви читали новину: «Удар «Іскандера» по Харкову 24 липня: ГУР показало окупантів, які це зробили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Головному управлінні розвідки МО України ідентифікували 30 російських військових, які причетні до ракетних обстрілів «Іскандерами» Сумської та Харківської областей.".