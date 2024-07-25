Удар «Іскандера» по Харкову 24 липня: ГУР показало окупантів, які це зробили

В Головному управлінні розвідки МО України ідентифікували 30 російських військових, які причетні до ракетних обстрілів «Іскандерами» Сумської та Харківської областей.

За їхніми даними, окупанти входять до командного складу 112-ї ракетної бригади (в/ч 03333) 1 танкової армії Московського військового округу ЗС РФ.

«Йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів «Іскандер» проти українських цивільних. ОТРК «Іскандер» завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км», – йдеться у повідомленні.

Цією зброєю росіяни, зокрема, атакують Сумську та Харківську області. Наприклад, зазначили у ГУР, 24 липня ракета «Іскандер-М» влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Харкові.

«Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ розташоване у м. Шуя Івановської області. До складу бригади входять один ракетно-технічний дивізіон та три ракетні дивізіони, в яких налічуються 9 батарей з 12 пусковими установками комплексу «Іскандер», – додали в ГУР.