Враг штурмовал Сотницкий Казачок на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях.
«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составляет восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника на территории трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки», — проинформировали в Генштабе.
Под авиаударами в течение суток были: Волчанск, Большие Проходы, Липцы, Малые Проходы, Веселое, Черняки Харьковской области.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 149 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, война, генштаб, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях".