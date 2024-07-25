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Враг штурмовал Сотницкий Казачок на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 08:05   25.07.2024
Оксана Горун
Враг штурмовал Сотницкий Казачок на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях.

«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составляет восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника на территории трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки», — проинформировали в Генштабе.

Под авиаударами в течение суток были: Волчанск, Большие Проходы, Липцы, Малые Проходы, Веселое, Черняки Харьковской области.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 149 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 08:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях".