Враг штурмовал Сотницкий Казачок на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 июля сообщил о боях на Харьковском и Купянском направлениях.

«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составляет восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника на территории трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки», — проинформировали в Генштабе.

Под авиаударами в течение суток были: Волчанск, Большие Проходы, Липцы, Малые Проходы, Веселое, Черняки Харьковской области.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 149 боевых столкновений. Генштаб сообщил о потерях врага.