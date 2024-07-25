Ворог штурмував Сотницький Козачок на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 липня повідомив про бої на Харківському та Куп’янському напрямках.

“На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки“, — поінформували в Генштабі.

Під авіаударами протягом доби були: Вовчанськ, Великі Проходи, Липці, Малі Проходи, Веселе, Черняки.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 149 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.