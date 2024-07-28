Враг атаковал два предприятия Харьковщины: прокуратура показала последствия

Об ударах по предприятиям в Чугуевском районе и в Боровской громаде рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, 27 июля около 22:30 в результате ракетного удара было повреждено производственное помещение гражданского предприятия в селе Малиновка Чугуевского района.

Около 05:40 28 июля в селе Богуславка Боровской громады разрушениям подверглись помещения сельскохозяйственного предприятия. Предварительно, враг нанес удар ФАБ-500 с модулем УМПК.

Обошлось без пострадавших. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).