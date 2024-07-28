Враг атаковал два предприятия Харьковщины: прокуратура показала последствия
Об ударах по предприятиям в Чугуевском районе и в Боровской громаде рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
По данным следствия, 27 июля около 22:30 в результате ракетного удара было повреждено производственное помещение гражданского предприятия в селе Малиновка Чугуевского района.
Около 05:40 28 июля в селе Богуславка Боровской громады разрушениям подверглись помещения сельскохозяйственного предприятия. Предварительно, враг нанес удар ФАБ-500 с модулем УМПК.
Обошлось без пострадавших. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 10:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударах по предприятиям в Чугуевском районе и в Боровской громаде рассказали в Харьковской облпрокуратуре.".