Live
  • Вс 28.07.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.68

Враг атаковал два предприятия Харьковщины: прокуратура показала последствия

Происшествия 10:55   28.07.2024
Елена Нагорная
Враг атаковал два предприятия Харьковщины: прокуратура показала последствия

Об ударах по предприятиям в Чугуевском районе и в Боровской громаде рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, 27 июля около 22:30 в результате ракетного удара было повреждено производственное помещение гражданского предприятия в селе Малиновка Чугуевского района.

Около 05:40 28 июля в селе Богуславка Боровской громады разрушениям подверглись помещения сельскохозяйственного предприятия. Предварительно, враг нанес удар ФАБ-500 с модулем УМПК.

Обошлось без пострадавших. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Читайте также: Вечером ракеты, утром ФАБ-500: на Харьковщине за сутки есть погибшая и раненый

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о двух ракетных ударах по городу
Взрывы в Харькове: Синегубов сообщил о двух ракетных ударах по городу
28.07.2024, 11:21
Главные новости 28 июля: успехи СОУ в Волчанске, ракетные удары по Харькову
Главные новости 28 июля: успехи СОУ в Волчанске, ракетные удары по Харькову
28.07.2024, 11:27
Враг атаковал два предприятия Харьковщины: прокуратура показала последствия
Враг атаковал два предприятия Харьковщины: прокуратура показала последствия
28.07.2024, 10:55
Вечером ракеты, утром ФАБ-500: на Харьковщине за сутки есть погибшая и раненый
Вечером ракеты, утром ФАБ-500: на Харьковщине за сутки есть погибшая и раненый
28.07.2024, 08:51
Сегодня 28 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 июля: какой праздник и день в истории
28.07.2024, 06:00
Замглавы оккупационной администрации Харьковщины получила подозрение — СБУ
Замглавы оккупационной администрации Харьковщины получила подозрение — СБУ
26.07.2024, 15:30

Новости по теме:

08:51
Вечером ракеты, утром ФАБ-500: на Харьковщине за сутки есть погибшая и раненый
08:40
По Харьковщине били ракетой Х-38 — Синегубов
09:40
На Харьковщине погибшие и раненые, россияне обстреляли область утром
08:50
Синегубов сообщил о восьми пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине
18:15
Пожилая женщина и мужчина ранены из-за обстрелов Куриловки на Харьковщине

Вы читали новость: «Враг атаковал два предприятия Харьковщины: прокуратура показала последствия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 10:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударах по предприятиям в Чугуевском районе и в Боровской громаде рассказали в Харьковской облпрокуратуре.".