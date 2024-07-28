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Ворог атакував два підприємства Харківщини: прокуратура показала наслідки

Події 10:55   28.07.2024
Олена Нагорна
Ворог атакував два підприємства Харківщини: прокуратура показала наслідки

Про удари по підприємствах у Чугуївському районі та у Борівській громаді розповіли у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, 27 липня близько 22:30 внаслідок ракетного удару було пошкоджене виробниче приміщення цивільного підприємства в селі Малинівка Чугуївського району.

Близько 5:40 28 липня в селі Богуславка Борівської громади руйнувань зазнали приміщення сільськогосподарського підприємства. Попередньо, ворог завдав удару ФАБ-500 з модулем УМПК.

Минулося без постраждалих. Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 10:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удари по підприємствах у Чугуївському районі та у Борівській громаді розповіли у Харківській облпрокуратурі.".