Ворог атакував два підприємства Харківщини: прокуратура показала наслідки
Про удари по підприємствах у Чугуївському районі та у Борівській громаді розповіли у Харківській облпрокуратурі.
За даними слідства, 27 липня близько 22:30 внаслідок ракетного удару було пошкоджене виробниче приміщення цивільного підприємства в селі Малинівка Чугуївського району.
Близько 5:40 28 липня в селі Богуславка Борівської громади руйнувань зазнали приміщення сільськогосподарського підприємства. Попередньо, ворог завдав удару ФАБ-500 з модулем УМПК.
Минулося без постраждалих. Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 10:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удари по підприємствах у Чугуївському районі та у Борівській громаді розповіли у Харківській облпрокуратурі.".