Ворог атакував два підприємства Харківщини: прокуратура показала наслідки

Про удари по підприємствах у Чугуївському районі та у Борівській громаді розповіли у Харківській облпрокуратурі.

За даними слідства, 27 липня близько 22:30 внаслідок ракетного удару було пошкоджене виробниче приміщення цивільного підприємства в селі Малинівка Чугуївського району.

Близько 5:40 28 липня в селі Богуславка Борівської громади руйнувань зазнали приміщення сільськогосподарського підприємства. Попередньо, ворог завдав удару ФАБ-500 з модулем УМПК.

Минулося без постраждалих. Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).