Наловили раков почти на 70 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
На Бидыловском водохранилище в Богодуховском районе в 09:00 26 июля разоблачили мужчин, которые сеткой ловили раков неводом из нити и нанесли ущерб государству.
В общем нарушители выловили 21 рака общим весом 0,56 кг, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
На мужчин составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб более чем в 69 тысяч гривен. Раков и запрещенное орудие ловли у нарушителей изъяли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: браконьер, ловили, нарушители, патруль, раки, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 12:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Бидыловском водохранилище в Богодуховском районе в 09:00 26 июля разоблачили мужчин, которые сеткой ловили раков неводом из нити и нанесли ущерб государству.".