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Наловили раков почти на 70 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров

Общество 12:47   30.07.2024
Виктория Яковенко
Наловили раков почти на 70 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

На Бидыловском водохранилище в Богодуховском районе в 09:00 26 июля разоблачили мужчин, которые сеткой ловили раков неводом из нити и нанесли ущерб государству.

В общем нарушители выловили 21 рака общим весом 0,56 кг, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На мужчин составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб более чем в 69 тысяч гривен. Раков и запрещенное орудие ловли у нарушителей изъяли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 12:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Бидыловском водохранилище в Богодуховском районе в 09:00 26 июля разоблачили мужчин, которые сеткой ловили раков неводом из нити и нанесли ущерб государству.".