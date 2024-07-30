Наловили раков почти на 70 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров

На Бидыловском водохранилище в Богодуховском районе в 09:00 26 июля разоблачили мужчин, которые сеткой ловили раков неводом из нити и нанесли ущерб государству.

В общем нарушители выловили 21 рака общим весом 0,56 кг, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На мужчин составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб более чем в 69 тысяч гривен. Раков и запрещенное орудие ловли у нарушителей изъяли.