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Наловили раків на майже 70 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєрів

Суспільство 12:47   30.07.2024
Вікторія Яковенко
Наловили раків на майже 70 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєрів Фото: Харківський рибоохоронний патруль

На Бідилівському водосховищі в Богодухівському районі о 09:00 26 липня викрили чоловіків, які неводом з нитки ловили раків та завдали шкоди державі.

Загалом порушники виловили 21 рака загальною вагою 0,56 кг, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На чоловіків склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Фахівці оцінили збитки у понад 69 тисяч гривень. Раків та заборонене знаряддя лову у порушників вилучили.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 12:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Бідилівському водосховищі в Богодухівському районі о 09:00 26 липня викрили чоловіків, які неводом з нитки ловили раків та завдали шкоди державі.".