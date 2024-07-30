Наловили раків на майже 70 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєрів

На Бідилівському водосховищі в Богодухівському районі о 09:00 26 липня викрили чоловіків, які неводом з нитки ловили раків та завдали шкоди державі.

Загалом порушники виловили 21 рака загальною вагою 0,56 кг, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На чоловіків склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Фахівці оцінили збитки у понад 69 тисяч гривень. Раків та заборонене знаряддя лову у порушників вилучили.