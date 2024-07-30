Наловили раків на майже 70 тис. грн: на Харківщині піймали браконьєрів
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
На Бідилівському водосховищі в Богодухівському районі о 09:00 26 липня викрили чоловіків, які неводом з нитки ловили раків та завдали шкоди державі.
Загалом порушники виловили 21 рака загальною вагою 0,56 кг, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.
На чоловіків склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Фахівці оцінили збитки у понад 69 тисяч гривень. Раків та заборонене знаряддя лову у порушників вилучили.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: браконьер, ловили, нарушители, патруль, раки, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 12:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Бідилівському водосховищі в Богодухівському районі о 09:00 26 липня викрили чоловіків, які неводом з нитки ловили раків та завдали шкоди державі.".