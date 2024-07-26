Порибалив на понад 25 тис. грн: у Харкові попався браконьєр
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
25 липня близько 05:00 на Журавлівському водосховищі у Київському районі Харкова викрили чоловіка, який ловив рибу сіткою, що заборонено.
Загалом чоловік піймав 1,7 кг риби: судак – 4 екз., плітка – 3 екз., окунь – 2 екз., повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.
На чоловіка склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Фахівці оцінили збитки у 23364 гривень. Рибу та заборонене знаряддя лову у порушника вилучили.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 липня близько 05:00 на Журавлівському водосховищі у Київському районі Харкова викрили чоловіка, який ловив рибу сіткою, що заборонено.".