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Порибалив на понад 25 тис. грн: у Харкові попався браконьєр

Суспільство 15:54   26.07.2024
Вікторія Яковенко
Порибалив на понад 25 тис. грн: у Харкові попався браконьєр Фото: Харківський рибоохоронний патруль

25 липня близько 05:00 на Журавлівському водосховищі у Київському районі Харкова викрили чоловіка, який ловив рибу сіткою, що заборонено.

Загалом чоловік піймав 1,7 кг риби: судак – 4 екз., плітка – 3 екз., окунь – 2 екз., повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

На чоловіка склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Фахівці оцінили збитки у 23364 гривень. Рибу та заборонене знаряддя лову у порушника вилучили.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 липня близько 05:00 на Журавлівському водосховищі у Київському районі Харкова викрили чоловіка, який ловив рибу сіткою, що заборонено.".