Порыбачил на более 25 тыс. грн: в Харькове попался браконьер
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
24 июля около 05:00 на Журавлевском водохранилище в Киевском районе Харькова разоблачили мужчину, который ловил рыбу сеткой, что запрещено.
В общем мужчина поймал 1,7 кг рыбы: судак – 4 экз., плотва – 3 экз., окунь – 2 экз., сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
На мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб в 23364 гривен. Рыбу и запрещенное орудие ловли у нарушителя изъяли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: патруль, порыбачил, рыба, ущерб, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 июля около 05:00 на Журавлевском водохранилище в Киевском районе Харькова разоблачили мужчину, который ловил рыбу сеткой, что запрещено.".