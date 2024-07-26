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Порыбачил на более 25 тыс. грн: в Харькове попался браконьер

Общество 15:54   26.07.2024
Виктория Яковенко
Порыбачил на более 25 тыс. грн: в Харькове попался браконьер Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

24 июля около 05:00 на Журавлевском водохранилище в Киевском районе Харькова разоблачили мужчину, который ловил рыбу сеткой, что запрещено.

В общем мужчина поймал 1,7 кг рыбы: судак – 4 экз., плотва – 3 экз., окунь – 2 экз., сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На мужчину составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Специалисты оценили ущерб в 23364 гривен. Рыбу и запрещенное орудие ловли у нарушителя изъяли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 июля около 05:00 на Журавлевском водохранилище в Киевском районе Харькова разоблачили мужчину, который ловил рыбу сеткой, что запрещено.".