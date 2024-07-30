«Северокорейский Bulsae-4 помещен в приграничье»: что говорят в ОТГВ «Харьков»
Ряд СМИ 30 июля сообщил, что в приграничье с Харьковщиной был замечен северокорейский самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4. В ОТГВ «Харьков» эту информацию не подтверждают.
Фото военной техники, сделанное с воздуха, опубликовали в Telegram-канале КУП (+18). В публикации утверждалось, что это северокорейский комплекс Bulsae-4 и что он «был помещен в приграничье с Харьковщиной».
Информацию о применении РФ против Украины Bulsae-4 опубликовал ряд СМИ, в частности портал «Милитарный».
Издание проинформировало, что Bulsae-4 может поражать цели за пределами прямой видимости на расстоянии более 10 километров, и такая дальнобойность дает возможность атаковать бронетехнику с безопасного для самого комплекса расстояния. Пусковая установка состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенными на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010. Управляемая ракета имеет стабилизаторы и режим атаки сверху, где у бронетехники самая тонкая броня. Оператор комплекса осуществляет ручное управление по видео, благодаря чему ракета может обходить препятствия.
Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в комментарии «Суспільне Харків» не подтвердил применение в приграничье Bulsae-4.
«Нет, сейчас мы не можем подтвердить эту информацию, которая распространяется в соцсетях. Эта информация сейчас проверяется. И сейчас мы не фиксируем ни прибытия этой техники, ни фактов ее применения», — сказал Саранцев.
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: ОТГВ "Харьков", техника, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 18:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ряд СМИ 30 июля сообщил, что в приграничье с Харьковщиной был замечен северокорейский самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4. В ОТГВ «Харьков» эту информацию не подтверждают.".