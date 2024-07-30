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“Північнокорейський Bulsae-4 поміщено у прикордонні”: коментар ОТУВ »Харків»

Світ 18:04   30.07.2024
Олена Нагорна
“Північнокорейський Bulsae-4 поміщено у прикордонні”: коментар ОТУВ »Харків» Фото: державні ЗМІ КНДР

Низка ЗМІ 30 липня повідомила, що у прикордонні з Харківщиною помітили північнокорейський самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4. У ОТУВ «Харків» цю інформацію не підтверджують.

Фото військової техніки, зроблене з повітря, опублікували в телеграм-каналі КУП (+18). У публікації стверджувалося, що це північнокорейський комплекс Bulsae-4 і що його “було поміщено у прикордонні з Харківщиною”.

Інформацію про застосування РФ проти України Bulsae-4 опублікувала низка ЗМІ, зокрема портал «Мілітарний».

Видання поінформувало, що Bulsae-4 може вражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 кілометрів, і така далекобійність дає можливість атакувати бронетехніку з безпечної для самого комплексу відстані. Пускова установка складається з поворотного пакета із восьми контейнерів із ракетами, розміщеними на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010. Керована ракета має стабілізатори та режим атаки зверху, де у бронетехніки найтонша броня. Оператор комплексу здійснює ручне управління по відео, завдяки чому ракета може обходити перешкоди.

Речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев у коментарі «Суспільне Харків» не підтвердив застосування у прикордонні Bulsae-4.

“Ні, зараз ми не можемо підтвердити цю інформацію, яка поширюється соцмережами. Ця інформація зараз перевіряється. І зараз ми не фіксуємо ані прибуття цієї техніки, ані фактів її застосування”, — сказав Саранцев.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 18:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Низка ЗМІ 30 липня повідомила, що у прикордонні з Харківщиною помітили північнокорейський самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4. У ОТУВ «Харків» цю інформацію не підтверджують.".