Какой будет погода в Харькове и области в первый день августа — прогноз

В четверг, 1 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем — 26 — 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов, днем — 24 — 29.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.