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Какой будет погода в Харькове и области в первый день августа — прогноз

Общество 20:13   31.07.2024
Елена Нагорная
Какой будет погода в Харькове и области в первый день августа — прогноз Фото: Василий Голосный

В четверг, 1 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем — 26 — 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов, днем — 24 — 29.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 20:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 1 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".