Якою буде погода в Харкові та області в перший день серпня – прогноз
Фото: Василь Голосний
У четвер, 1 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень — 26 — 28, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 12 до 17 градусів, удень – 24 – 29.
Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 20:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 1 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".