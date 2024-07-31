Якою буде погода в Харкові та області в перший день серпня – прогноз

У четвер, 1 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень — 26 — 28, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 12 до 17 градусів, удень – 24 – 29.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.