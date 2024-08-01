Благодаря чему враг удерживается на севере Харьковщины: оценка ОТГВ «Харьков»

Факторы, которые позволяют противнику удерживать захваченные позиции на севере Харьковской области, перечислил в эфире нацмарафона представитель ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

«Во-первых, это его численность. Во-вторых, это достаточно сильная поддержка артиллерии. И, что больше всего нас донимает, это применение авиации. Он имеет преимущество в данном моменте. Он активно использует КАБы. И это чрезвычайно мешает нам как продвигаться, так и удерживаться на некоторых рубежах», — сказал Саранцев.

В то же время, отметил он, сейчас украинским защитникам хватает оружия и боекомплектов.

«Работать есть чем. Хотел бы, чтобы враг тоже знал, что на каждого оккупанта достаточно и снарядов, и дронов, и FPV-дронов, и других боеприпасов. Кроме того, мы осуществляем усиление наших подразделений на отдельных локациях всеми необходимыми средствами для нанесения огневого поражения противнику», — добавил Саранцев.