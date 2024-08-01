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Благодаря чему враг удерживается на севере Харьковщины: оценка ОТГВ «Харьков»

Общество 19:44   01.08.2024
Елена Нагорная
Благодаря чему враг удерживается на севере Харьковщины: оценка ОТГВ «Харьков»

Факторы, которые позволяют противнику удерживать захваченные позиции на севере Харьковской области, перечислил в эфире нацмарафона представитель ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

«Во-первых, это его численность. Во-вторых, это достаточно сильная поддержка артиллерии. И, что больше всего нас донимает, это применение авиации. Он имеет преимущество в данном моменте. Он активно использует КАБы. И это чрезвычайно мешает нам как продвигаться, так и удерживаться на некоторых рубежах», — сказал Саранцев.

В то же время, отметил он, сейчас украинским защитникам хватает оружия и боекомплектов.

«Работать есть чем. Хотел бы, чтобы враг тоже знал, что на каждого оккупанта достаточно и снарядов, и дронов, и FPV-дронов, и других боеприпасов. Кроме того, мы осуществляем усиление наших подразделений на отдельных локациях всеми необходимыми средствами для нанесения огневого поражения противнику», — добавил Саранцев.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 19:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Факторы, которые позволяют врагу удерживать захваченные позиции на севере Харьковской области, перечислил в эфире нацмарафона представитель ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".