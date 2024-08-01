Завдяки чому ворог утримується на півночі Харківщини: оцінка ОТУВ “Харків”

Фактори, які дозволяють супротивнику утримувати захоплені позиції на півночі Харківської області, перерахував в етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев.

“По-перше, це його чисельність. По-друге, це досить сильна підтримка артилерії. І, що найбільше нам дошкуляє, це застосування авіації. Він має перевагу в даному моменті. Він активно використовує КАБи. І це надзвичайно заважає нам як просуватися, так і утримуватися на деяких рубежах”, – сказав Саранцев.

Водночас, зазначив він, українським захисникам вистачає зброї та боєкомплектів.

“Працювати є чим. Хотів би, щоб ворог теж знав, що на кожного окупанта достатньо і снарядів, і дронів, і FPV-дронів, і інших боєприпасів. Крім того, ми здійснюємо посилення наших підрозділів на окремих локаціях всіма необхідними засобами для нанесення вогневого ураження противнику”, – додав Саранцев.