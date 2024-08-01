Генштаб сообщил, где Силы обороны отбивали штурмы врага на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 1 августа проинформировал о 16 боях: они поровну распределились между Харьковским и Купянским направлениями фронта на Харьковщине.
«На Харьковском направлении количество атак в сутки составило восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Тихого и Волчанска. На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки», — сообщили в Генштабе.
Авиаудары армия РФ нанесла по населенным пунктам: Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное, Великий Бурлук, Волчанск, Подсреднее.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 156 боевых столкновений. Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 1 августа проинформировал о 16 боях: они поровну распределились между Харьковским и Купянским направлениями фронта на Харьковщине".