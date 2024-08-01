Live
  • Чт 01.08.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.4

Генштаб сообщил, где Силы обороны отбивали штурмы врага на Харьковщине

Происшествия 08:30   01.08.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил, где Силы обороны отбивали штурмы врага на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 1 августа проинформировал о 16 боях: они поровну распределились между Харьковским и Купянским направлениями фронта на Харьковщине.

«На Харьковском направлении количество атак в сутки составило восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Тихого и Волчанска. На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки», — сообщили в Генштабе.

Авиаудары армия РФ нанесла по населенным пунктам: Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное, Великий Бурлук, Волчанск, Подсреднее.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 156 боевых столкновений. Генштаб проинформировал о потерях врага.

Читайте также: Ракетный удар по Харьковщине нанесли ночью 1 августа ВС РФ: подробности

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 1 августа: ракетный удар, обстрелы, есть погибшие
Главные новости Харькова 1 августа: ракетный удар, обстрелы, есть погибшие
01.08.2024, 09:33
Ракетный удар по Харьковщине нанесли ночью 1 августа ВС РФ: подробности
Ракетный удар по Харьковщине нанесли ночью 1 августа ВС РФ: подробности
01.08.2024, 08:03
Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству должников за коммуналку
Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству должников за коммуналку
31.07.2024, 16:15
ДТП с обнаженным мужчиной в Харькове: в полиции сообщили, что случилось (фото)
ДТП с обнаженным мужчиной в Харькове: в полиции сообщили, что случилось (фото)
31.07.2024, 19:15
Сегодня 1 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 августа: какой праздник и день в истории
01.08.2024, 06:00
ВС РФ в Глубоком минируют местность, в Волчанске готовятся штурмовать — ВСУ
ВС РФ в Глубоком минируют местность, в Волчанске готовятся штурмовать — ВСУ
01.08.2024, 09:27

Новости по теме:

08:30
Генштаб сообщил, где Силы обороны отбивали штурмы врага на Харьковщине
07:44
ISW: российские войска продвинулись у Купянска, на Харьковском направлении бои
10:42
ВС РФ под Волчанском используют Starlink — ОТГВ «Харьков»
09:24
Генштаб сообщил о боях на Харьковщине: где атакуют ВС РФ
07:45
ISW: на Харьковщине у ВС РФ — без продвижений, они с техникой штурмуют Донбасс

Вы читали новость: «Генштаб сообщил, где Силы обороны отбивали штурмы врага на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 08:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 1 августа проинформировал о 16 боях: они поровну распределились между Харьковским и Купянским направлениями фронта на Харьковщине".