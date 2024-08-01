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Ракетный удар по Харьковщине нанесли ночью 1 августа ВС РФ: подробности

Происшествия 08:03   01.08.2024
Оксана Горун
Ракетный удар по Харьковщине нанесли ночью 1 августа ВС РФ: подробности Фото: Вадим Беликов

Около полуночи армия РФ ударила по Харьковщине ракетой «Иксандер-М», есть раненая.

«Город Изюм. 1 августа, около 00:12, военные рф нанесли удар по городу ракетой «Искандер-М». В результате обстрела осколочные ранения получила гражданская женщина», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он проинформировал и о других последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. Наиболее трагическим стал удар УМПБ Д-30 по селу Горяное (в окрестностях Великого Бурлука). «Прилет» был по жилому дому, погибла 37-летняя женщина, ее 10-летний сын ранен.

Ранение получил также житель села Шевченково, по нему ударил УМПБ Д-30. Поврежден жилой дом.

В Великом  Бурлуке в результате «прилета» ФАБ-250 поврежден объект инфраструктуры. В селе Подсереднее поврежден нежилой дом. В Вильче fpv-дрон ударил по частному автомобилю. В этих случаях обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 08:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи армия РФ ударила по Харьковщине ракетой «Иксандер-М», есть раненая".