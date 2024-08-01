Главные новости Харькова 1 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:25
Отбой тревоги ночью дали на час
Ночь в Харькове вновь прошла в состоянии воздушной тревоги. Ее объявили с вечера 31 июля — в 20:47. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов российской авиацией.
В 23:26 последовала угроза применения врагом баллистики с востока.
Около полуночи с юга в Украину начали залетать «шахеды». Они двигались на север — вплоть до Киевской области. В Харьковскую, по сообщениям ВС ВСУ, ударные БПЛА не залетали. Отбой тревоги прозвучал в 03:45. Но в 04:43 ее возобновили — из-за активности российской тактической авиации.
Эта тревога актуальна и по состоянию на 07:20 1 августа.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 07:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".