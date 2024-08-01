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Главные новости Харькова 1 августа: как прошла ночь

Происшествия 07:25   01.08.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 1 августа: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:25

Отбой тревоги ночью дали на час

Ночь в Харькове вновь прошла в состоянии воздушной тревоги. Ее объявили с вечера 31 июля — в 20:47. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов российской авиацией.

В 23:26 последовала угроза применения врагом баллистики с востока.

Около полуночи с юга в Украину начали залетать «шахеды». Они двигались на север — вплоть до Киевской области. В Харьковскую, по сообщениям ВС ВСУ, ударные БПЛА не залетали. Отбой тревоги прозвучал в 03:45. Но в 04:43 ее возобновили — из-за активности российской тактической авиации.

Эта тревога актуальна и по состоянию на 07:20 1 августа.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 07:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".