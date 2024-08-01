Головні новини Харкова 1 серпня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:25
Відбій тривоги вночі дали на годину
Ніч у Харкові знову пройшла в стані повітряної тривоги. Її оголосили з вечора 31 липня – о 20:47. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про запуски КАБів російською авіацією.
О 23:26 була загроза застосування ворогом балістики зі сходу.
Близько дванадцятої ночі з півдня в Україну почали залітати “шахеди”. Вони рухалися на північ – аж до Київської області. До Харківської, за повідомленнями ПС ЗСУ, ударні БПЛА не залітали. Відбій тривоги пролунав о 03:45. Але о 04:43 її відновили через активність російської тактичної авіації.
Ця тривога є актуальною і станом на 07:20 1 серпня.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".