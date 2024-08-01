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Головні новини Харкова 1 серпня: як минула ніч

Події 07:25   01.08.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 1 серпня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:25

Відбій тривоги вночі дали на годину

Ніч у Харкові знову пройшла в стані повітряної тривоги. Її оголосили з вечора 31 липня – о 20:47. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про запуски КАБів російською авіацією.

О 23:26 була загроза застосування ворогом балістики зі сходу.

Близько дванадцятої ночі з півдня в Україну почали залітати “шахеди”. Вони рухалися на північ – аж до Київської області. До Харківської, за повідомленнями ПС ЗСУ, ударні БПЛА не залітали. Відбій тривоги пролунав о 03:45. Але о 04:43 її відновили через активність російської тактичної авіації.

Ця тривога є актуальною і станом на 07:20 1 серпня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 07:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".