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Генштаб повідомив, де Сили оборони відбивали штурми ворога на Харківщині

Події 08:30   01.08.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив, де Сили оборони відбивали штурми ворога на Харківщині

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 1 серпня поінформував про 16 боїв: вони порівну розподілилися між Харківським та Куп’янським напрямками фронту на Харківщині.

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Тихого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень поблизу Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового, Стельмахівки та Андріївки“, – повідомили в Генштабі.

Авіаударів армія РФ завдала по населених пунктах: Слобожанське, Липці, Вільча, Горяне, Великий Бурлук, Вовчанськ, Підсереднє.

Загалом на фронті в Україні зафіксовано 156 бойових зіткнень. Генштаб поінформував про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 1 серпня поінформував про 16 боїв: вони порівну розподілилися між Харківським та Куп’янським напрямками фронту на Харківщині".