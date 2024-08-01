Ракетного удару по Харківщині завдали вночі 1 серпня ЗС РФ: подробиці

Близько опівночі армія РФ вдарила по Харківщині ракетою “Іксандер-М”, є поранена.

“Місто Ізюм. 1 серпня близько 00:12 військові рф завдали удару по місту ракетою “Іскандер-М”. Внаслідок обстрілу уламкові поранення отримала цивільна жінка”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він поінформував і про інші наслідки обстрілів Харківської області за добу. Найбільш трагічним став удар УМПБ Д-30 по селу Горяне (на околицях Великого Бурлука). “Приліт” був по житловому будинку, загинула 37-річна жінка, її 10-річний син поранений.

Поранення отримав також мешканець села Шевченкове, по ньому вдарив УМПБ Д-30. Пошкоджений житловий будинок.

У Великому Бурлуку внаслідок “прильоту” ФАБ-250 пошкоджений об’єкт інфраструктури. У селі Підсереднє пошкоджений нежитловий будинок. У Вільчі fpv-дрон ударив по приватному автомобілю. У цих випадках обійшлося без постраждалих.