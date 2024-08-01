Live
  • Чт 01.08.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.4

Ракетного удару по Харківщині завдали вночі 1 серпня ЗС РФ: подробиці

Події 08:03   01.08.2024
Оксана Горун
Ракетного удару по Харківщині завдали вночі 1 серпня ЗС РФ: подробиці

Близько опівночі армія РФ вдарила по Харківщині ракетою “Іксандер-М”, є поранена.

“Місто Ізюм. 1 серпня близько 00:12 військові рф завдали удару по місту ракетою “Іскандер-М”. Внаслідок обстрілу уламкові поранення отримала цивільна жінка”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він поінформував і про інші наслідки обстрілів Харківської області за добу. Найбільш трагічним став удар УМПБ Д-30 по селу Горяне (на околицях Великого Бурлука). “Приліт” був по житловому будинку, загинула 37-річна жінка, її 10-річний син поранений.

Поранення отримав також мешканець села Шевченкове, по ньому вдарив УМПБ Д-30. Пошкоджений житловий будинок.

У Великому Бурлуку внаслідок “прильоту” ФАБ-250 пошкоджений об’єкт інфраструктури. У селі Підсереднє пошкоджений нежитловий будинок. У Вільчі fpv-дрон ударив по приватному автомобілю. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Головні новини Харкова 1 серпня: як минула ніч

Автор: Оксана Горун
Популярно
ЗС РФ у Глибокому мінують місцевість, у Вовчанську готуються штурмувати – ЗСУ
ЗС РФ у Глибокому мінують місцевість, у Вовчанську готуються штурмувати – ЗСУ
01.08.2024, 09:27
Генштаб повідомив, де Сили оборони відбивали штурми ворога на Харківщині
Генштаб повідомив, де Сили оборони відбивали штурми ворога на Харківщині
01.08.2024, 08:30
Загиблий і поранена через обстріли вночі та зранку на Харківщині – Синєгубов
Загиблий і поранена через обстріли вночі та зранку на Харківщині – Синєгубов
01.08.2024, 08:43
Ракетного удару по Харківщині завдали вночі 1 серпня ЗС РФ: подробиці
Ракетного удару по Харківщині завдали вночі 1 серпня ЗС РФ: подробиці
01.08.2024, 08:03
Головні новини Харкова 1 серпня: ракетний удар, обстріл, є загиблі
Головні новини Харкова 1 серпня: ракетний удар, обстріл, є загиблі
01.08.2024, 09:33
Сьогодні 1 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 серпня: яке свято та день в історії
01.08.2024, 06:00

Новини за темою:

18:28
Зміни в русі – в Ізюмі на Харківщині ремонтуватимуть тимчасову переправу
15:24
Понтонну переправу ворога виявили поблизу Ізюма: вилучені артснаряди (відео)
14:28
Розмахував гранатою посеред вулиці: жителю Ізюма «світить» до 7 років тюрми
14:42
Наступив на міну на цвинтарі: жителя Ізюма повезли до лікарні
09:49
Для Ізюма розроблять новий герб – без винограду

Ви читали новину: «Ракетного удару по Харківщині завдали вночі 1 серпня ЗС РФ: подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 08:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівночі армія РФ вдарила по Харківщині ракетою “Іксандер-М”, є поранена".