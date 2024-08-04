Главные новости Харькова 4 августа: ночная атака С-300, атаки на фронте

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9:12

25 боев было на Харьковщине за прошедшие сутки – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Избицкое и Глубокое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурм россиян у Тихого, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 19 боев, в частности, у Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Петропавловки.

Россияне ударили двумя ракетами С-300 ночью по Харьковщине

О ночной атаке по Харьковщине сообщили Воздушные силы ВСУ.

«В ночь на 4 августа 2024 года россияне нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине», — говорится в сообщении.