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Главные новости Харькова 4 августа: ночная атака С-300, атаки на фронте

Происшествия 09:12   04.08.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 4 августа: ночная атака С-300, атаки на фронте Фото: Василий Голосный

Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

9:12

25 боев было на Харьковщине за прошедшие сутки – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Избицкое и Глубокое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурм россиян у Тихого, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 19 боев, в частности, у Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Петропавловки.

Россияне ударили двумя ракетами С-300 ночью по Харьковщине

О ночной атаке по Харьковщине сообщили Воздушные силы ВСУ.

«В ночь на 4 августа 2024 года россияне нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 09:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».".