Головні новини Харкова 4 серпня: нічна атака С-300, ситуація на фронті
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
9:12
25 боїв відбулися на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ
Росіяни завдали авіаударів біля населених пунктів Слобожанське, Липці, Ізбицьке й Глибоке Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурму росіян біля Тихого, Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку відбулося 19 боїв, зокрема, біля Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Петропавлівки.
Росіяни вдарили двома ракетами С-300 вночі Харківщиною
Про нічну атаку на Харківщині повідомили Повітряні сили ЗСУ.
«Проти ночі 4 серпня 2024 року росіяни завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 09:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".