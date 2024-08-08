Live
  • Чт 08.08.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 40.98
  • EUR 44.77

Сколько школ смогут работать офлайн на Харьковщине: Синегубов назвал цифру

Общество 13:50   08.08.2024
Виктория Яковенко
Сколько школ смогут работать офлайн на Харьковщине: Синегубов назвал цифру

Возобновить офлайн-обучение на Харьковщине будет возможно только в учебных заведениях, которые имеют защитные сооружения, соответствующие действующим строительным нормам, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

«Планы возобновления очного обучения охватывают 43 заведения. Срок открытия может варьироваться: часть заведений сможет начать обучение уже с 1 сентября, другие позже, с 1 января следующего года. В поселке Коротыч завершается строительство защитного сооружения для учебного заведения, которое будет вмещать до 500 человек», – сообщил Синегубов.

В ХОВА надеются, что ситуация с безопасностью позволит открыть смешанное или офлайн обучение в двух районах области.

«Это Красноградский район, где планируется открыть 3 заведения дошкольного образования, которые охватят 228 воспитанников и 12 заведений общего среднего образования, которые охватят 4094 ученика. И Лозовский район – это 22 заведения дошкольного образования и 18 заведений общего среднего образования», — заявил заместитель директора департамента науки и образования ХОВА Андрей Васильев.

Синегубов подчеркнул, что в этом году из госбюджета было выделено 500 млн грн для обустройства безопасных условий в 6 школах Харьковщины. Он также отметил, что обратились в Минобразования касательно дофинансирования строительства укрытий в учебных заведениях Харькова. И добавил: по этому поводу ранее были достигнуты предварительные договоренности и поручения главы правительства.

Видео: Олег Синегубов

Напомним, почти 224 миллиона гривен субвенции на обеспечение безопасных условий в учебных заведениях, полученных Харьковщиной в 2023 году, могли быть распределены, в частности, на Харьков, заявила на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины руководитель экспертной группы директората школьного образования МОН Татьяна Балашова. Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что с начала полномасштабной войны город не получил ни копейки от государства на укрытие в школах, метрошколу и подземную школу, сообщало «Суспільне. Харків».

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Минобразования сдает Харьковскую область — вражеские каналы разгоняют фейк
Минобразования сдает Харьковскую область — вражеские каналы разгоняют фейк
08.08.2024, 09:59
Главные новости Харькова 8 августа: «исчезновение» авиации РФ, ракетный удар
Главные новости Харькова 8 августа: «исчезновение» авиации РФ, ракетный удар
08.08.2024, 14:27
Харьковчане предлагают повторно переименовать пр. Гагарина и метро
Харьковчане предлагают повторно переименовать пр. Гагарина и метро
07.08.2024, 12:13
Работа в Харькове и области: где готовы платить 50 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: где готовы платить 50 тысяч гривен
08.08.2024, 14:24
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
08.08.2024, 13:18
Обстрелы противником Харьковщины значительно усилились — ОТГВ «Харьков»
Обстрелы противником Харьковщины значительно усилились — ОТГВ «Харьков»
07.08.2024, 16:54

Новости по теме:

14:09
Враг усиливает группировку войск вблизи Волчанска – Синегубов о фронте
09:01
Итоги обстрелов Харьковщины: удар дрона по Казачьей Лопани, ракета по Харькову
07:52
Тревога сутками в Харькове — это не тревога, а «галочка» — депутат
22:00
Главные новости Харькова 6.08: ракетный удар — один погибший, 12 пострадавших
14:10
Число пострадавших в результате обстрела Харькова может возрасти – Синегубов

Вы читали новость: «Сколько школ смогут работать офлайн на Харьковщине: Синегубов назвал цифру»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 13:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возобновить офлайн-обучение на Харьковщине будет возможно только в учебных заведениях, которые имеют защитные сооружения, соответствующие действующим строительным нормам, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.".