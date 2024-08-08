Сколько школ смогут работать офлайн на Харьковщине: Синегубов назвал цифру
Возобновить офлайн-обучение на Харьковщине будет возможно только в учебных заведениях, которые имеют защитные сооружения, соответствующие действующим строительным нормам, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
«Планы возобновления очного обучения охватывают 43 заведения. Срок открытия может варьироваться: часть заведений сможет начать обучение уже с 1 сентября, другие позже, с 1 января следующего года. В поселке Коротыч завершается строительство защитного сооружения для учебного заведения, которое будет вмещать до 500 человек», – сообщил Синегубов.
В ХОВА надеются, что ситуация с безопасностью позволит открыть смешанное или офлайн обучение в двух районах области.
«Это Красноградский район, где планируется открыть 3 заведения дошкольного образования, которые охватят 228 воспитанников и 12 заведений общего среднего образования, которые охватят 4094 ученика. И Лозовский район – это 22 заведения дошкольного образования и 18 заведений общего среднего образования», — заявил заместитель директора департамента науки и образования ХОВА Андрей Васильев.
Синегубов подчеркнул, что в этом году из госбюджета было выделено 500 млн грн для обустройства безопасных условий в 6 школах Харьковщины. Он также отметил, что обратились в Минобразования касательно дофинансирования строительства укрытий в учебных заведениях Харькова. И добавил: по этому поводу ранее были достигнуты предварительные договоренности и поручения главы правительства.
Видео: Олег Синегубов
Напомним, почти 224 миллиона гривен субвенции на обеспечение безопасных условий в учебных заведениях, полученных Харьковщиной в 2023 году, могли быть распределены, в частности, на Харьков, заявила на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины руководитель экспертной группы директората школьного образования МОН Татьяна Балашова. Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что с начала полномасштабной войны город не получил ни копейки от государства на укрытие в школах, метрошколу и подземную школу, сообщало «Суспільне. Харків».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: синегубов, укрытия, харьковщина, хова, школы;
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возобновить офлайн-обучение на Харьковщине будет возможно только в учебных заведениях, которые имеют защитные сооружения, соответствующие действующим строительным нормам, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.".