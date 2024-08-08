Скільки шкіл зможуть працювати офлайн на Харківщині: Синєгубов назвав цифру

Відновити офлайн-навчання на Харківщині буде можливе тільки в закладах освіти, які мають захисні споруди, що відповідають чинним будівельним нормам, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

«Плани відновлення очного навчання охоплюють 43 заклади. Термін відкриття може варіюватися: частина закладів зможе розпочати навчання вже з 1 вересня, інші — пізніше, з 1 січня наступного року. У селищі Коротич завершується будівництво захисної споруди для навчального закладу, яке вміщатиме до 500 осіб», – повідомив Синєгубов.

У ХОВА сподіваються, що безпекова ситуація дозволить відкрити змішане або офлайн навчання у двох районах області.

«Це Красноградський район, де планується відкрити 3 заклади дошкільної освіти, що охопить 228 вихованців і 12 закладів загальної середньої освіти, що охоплять 4094 учнів. І Лозівський район – це 22 заклади дошкільної освіти і 18 закладів загальної середньої освіти», – заявив заступник директора департаменту науки і освіти ХОВА Андрій Васильєв.

Синєгубов наголосив, що цьогоріч з держбюджету було виділено 500 млн грн для облаштування безпечних умов у 6 школах Харківщини. Він також зазначив, що звернулися до Міносвіти щодо дофінансування будівництва укриттів у навчальних закладах Харкова. І додав: щодо цього раніше були досягнуті попередні домовленості та доручення глави Уряду.

Відео: Олег Синєгубов

Нагадаємо, майже 224 мільйони гривень субвенції на забезпечення безпечних умов у навчальних закладах, які отримала Харківщина у 2023 році, могли бути розподілені, зокрема, на Харків, заявила на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України керівниця експертної групи директорату шкільної освіти МОН Тетяна Балашова. Мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що з початку повномасштабної війни місто не отримало «ні копійки» від держави на укриття у школах, метрошколу та підземну школу, повідомляло «Суспільне Харків».