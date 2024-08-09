Коваленко ответил, зачем Украине Курск при тяжелой ситуации на Донбассе

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua прокомментировал одну из наиболее популярных «зрад», связанных с наступлением на Курскую область РФ.

«Стоит ли сейчас сосредотачивать ресурсы на Курской области каким-то подразделением какой-то армии, в то время как в самой Украине есть проблематика, например, Торецко-Покровского направления и не только? Объясняю. Да, стоит. И я объясняю почему. Сейчас мы говорим именно о Курской области. За фактически три дня боевых действий в Курской области каким-то подразделениям, которых я условно называю «300 спартанцев», отошло под контроль почти более 400 квадратных километров территории Курской области… При этом от точки последнего боестолкновения, которое не подтверждено, так как базируется исключительно на информации российских пропагандистских ресурсов, до трассы Е-38 и населенного пункта Льгов – 13 километров. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что к концу этой недели эти самые «300 спартанцев» могут выйти непосредственно на трассу Е-38, а общая площадь контролируемой территории достигнет 1000 километров квадратных. Здесь очень важно понимать следующее. Российские оккупационные войска с начала 2024 года смогли захватить по состоянию на начало августа 2024-го чуть больше 1000 квадратных километров территории Украины за неполные 8 месяцев. А мы сейчас говорим про трое суток», — подчеркнул Коваленко.

Видео: Oboz.ua

Он предложил сравнить такой результат с тем, что бы дали аналогичные силы, примененные, к примеру, на Покровско-Торецком направлении.

«Они бы пошли в контрнаступление? Нет. Потому что на Покровско-Торецком направлении задействовано 80 тысяч российских оккупационных войск. Чтобы идти в контрнаступление, нужно иметь минимум 160-200 тысяч. Они у нас есть? Нет. А какие силы действуют в Курской области? 160-200 тысяч? Нет. Намного меньше. Министерство обороны РФ 6 августа заявляло, что там задействовано 300 личного состава каких-то подразделений. Поэтому я и использую такой термин – «300 спартанцев». К вечеру 7 августа они уже заявляли о 900 личного состава. У меня вопрос: что сделают 900 личного состава, не говоря уже о 300, на Торецко-Покровском направлении? Ничего. Они могут просто удерживать какую-нибудь позицию в течение недели, пожалуй, двух. Максимум. А потом эту позицию оставят с потерями – двухсотыми и трехсотыми», — пояснил военно-политический обозреватель.

На фронте в Украине сейчас идет оборонная операция. Все, что могут в ее рамках Силы обороны, — это максимально уничтожать наступающего противника и его технику. Однако освободить свои территории, да еще и в объемах сотен квадратных километров, пока невозможно. Что касается происходящего в Курской области, то прогнозировать результат наступления или его конечную цель Коваленко пока не взялся.

«События очень быстро и непредсказуемо развиваются. Если 7 августа я был уверен, что, например, сценарий с Курской АЭС невозможен, то сейчас я уже в этом не уверен. Возможно, именно Курская АЭС является основной целью этого курского перформанса. Это даже уже не Суджанская операция. Давайте называть ее такой, какая она есть – Курская операция. И она гораздо более глобальная и масштабная, чем банально оборона где-то трех-четырех позиций… Сейчас мы говорим о совсем другой тактике. И вот почему именно эти «300 спартанцев», они гораздо более полезны сейчас в Курской области, чем в вопросах помощи по линии боестолкновения где-то в Украине. К тому же, не забывайте, что именно в том ареале, где они функционируют, есть очень много очень интересных объектов, в обмене которых будет заинтересован российский военно-политический режим. Не говоря о том, что уже сейчас Россия опозорилась как никогда, демонстрируя то, что она не то, что не может полноценно наступать, она даже свою территорию не может защитить от внешних угроз каких-либо неизвестных подразделений», — подытожил военно-политический обозреватель.