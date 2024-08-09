Коваленко відповів, навіщо Україні Курськ за важкої ситуації на Донбасі

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді на Oboz.ua прокоментував одну з найпопулярніших “зрад”, що пов’язані із наступом на Курську область РФ.

“Чи варто зараз зосереджувати ресурси на Курській області якимось підрозділом якоїсь армії у той час, як в самій Україні є проблематика, наприклад, Торецько-Покровського напрямку і не тільки? Так, потрібно. І я пояснюю чому. За фактично три дні бойових дій в Курській області якимось підрозділам, яких я умовно називаю “300 спартанців”, відійшло під контроль майже більше ніж 400 квадратних кілометрів території Курської області… При цьому від точки останнього боєзіткнення, яке не підтверджено, тому що воно базується виключно на інформації російських пропагандистських ресурсів, до траси Е-38 та населеного пункту Льгов – 13 кілометрів. Про що це може говорити? Це може говорити, що до кінця цього тижня ці самі “300 спартанців” можуть вийти безпосередньо на трасу Е-38, а загальна площа території, що контролюється, сягне 1000 кілометрів квадратних. Тут дуже важливо розуміти ось що. Російські окупаційні війська з початку 2024 року змогли захопити станом на початок серпня 2024-го трохи більше, ніж 1000 квадратних кілометрів території України за неповні 8 місяців. Ми зараз говоримо про три доби”, – наголосив Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Він запропонував порівняти такий результат із тим, якого можна було б досягнути, застосувавши аналогічні сили, наприклад, на Покровсько-Торецькому напрямку.

“Вони б пішли в контрнаступ? Ні. Тому що на Покровсько-Торецькому напрямку залучено 80 тисяч російських окупаційних військ. Щоб іти в контрнаступ, треба мати мінімум 160-200 тисяч. Вони в нас є? Ні. А які сили діють у Курській області? 160-200 тисяч? Ні. Набагато менші. Міністерство оборони РФ 6 серпня заявляло, що там залучено 300 особового складу якихось підрозділів. Тому я й використовую такий термін – “300 спартанців”. Під вечір 7 серпня вони вже заявляли про 900 особового складу. У мене питання: що зроблять 900 особового складу, не кажучи вже про 300, на Торецько-Покровському напрямку? Нічого. Вони можуть просто утримувати якусь позицію протягом тижня, мабуть, двох. Максимум. А потім цю позицію залишать із втратами – двохсотими та трьохсотими“, — пояснив військово-політичний оглядач.

На фронті в Україні зараз триває оборонна операція. Усе, що можуть робити в її рамках Сили оборони, — це максимально знищувати противника, що наступає, та його техніку. Проте звільнити свої території, та ще й в обсягах сотень квадратних кілометрів поки що неможливо. Що стосується того, що відбувається в Курській області, прогнозувати результат наступу або його кінцеву мету Коваленко поки не взявся.

“Події дуже швидко та непередбачувано мають свій розвиток. Якщо 7 серпня я був упевнений, що, наприклад, сценарій з Курською АЕС неможливий, то зараз я вже в цьому не впевнений. Можливо, саме Курська АЕС є основною метою цього курського перформансу. Це навіть вже не Суджанська операція. Називаймо її такою, яка вона є – Курська операція. І вона значно глобальніша та масштабніша, аніж банально оборона десь там трьох-чотирьох позицій… Зараз ми говоримо про зовсім іншу тактику. І ось чому саме ці “300 спартанців”, вони значно корисніші зараз в Курській області, аніж у питаннях допомоги по лінії боєзіткнення десь в Україні. До того ж не забувайте, що саме в тому ареалі, де вони функціонують, є дуже багато дуже цікавих об’єктів, в обміні яких буде зацікавлений російський військово-політичний режим. Не кажучи про те, що вже станом на зараз Росія зганьбилась як ніколи, демонструючи те, що вона не те, що не може повноцінно наступати, вона навіть свою територію не може захистити від зовнішніх загроз якихось невідомих підрозділів“, – підсумував військово-політичний оглядач.