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Бои в районе Волчанска и штурмы на Купянском направлении: Генштаб на 16:00

Общество 17:00   10.08.2024
Виктория Яковенко
Бои в районе Волчанска и штурмы на Купянском направлении: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении СОУ на данный момент отбили атаку противника в районе Волчанска. Еще два боестолкновения там продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник четырежды безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений возле Стельмаховки и Берестового.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 17:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении СОУ на данный момент отбили атаку противника в районе Волчанска. Еще два боестолкновения там продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".