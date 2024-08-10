Бои в районе Волчанска и штурмы на Купянском направлении: Генштаб на 16:00

На Харьковском направлении СОУ на данный момент отбили атаку противника в районе Волчанска. Еще два боестолкновения там продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник четырежды безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений возле Стельмаховки и Берестового.