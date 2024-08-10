Бои в районе Волчанска и штурмы на Купянском направлении: Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении СОУ на данный момент отбили атаку противника в районе Волчанска. Еще два боестолкновения там продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении противник четырежды безуспешно штурмовал позиции украинских подразделений возле Стельмаховки и Берестового.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, нправление, харьковское, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 17:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении СОУ на данный момент отбили атаку противника в районе Волчанска. Еще два боестолкновения там продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".