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Бої в районі Вовчанська та штурми на Куп’янському напрямку: ГШ на 16:00

Суспільство 17:00   10.08.2024
Вікторія Яковенко
Бої в районі Вовчанська та штурми на Куп’янському напрямку: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку СОУ на даний час відбили атаку противника у районі Вовчанська. Ще два боєзіткнення там тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно штурмував позиції українських підрозділів біля Стельмахівки і Берестового.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 17:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку СОУ на даний час відбили атаку противника у районі Вовчанська. Ще два боєзіткнення там тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".