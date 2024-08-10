Бої в районі Вовчанська та штурми на Куп’янському напрямку: ГШ на 16:00

На Харківському напрямку СОУ на даний час відбили атаку противника у районі Вовчанська. Ще два боєзіткнення там тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно штурмував позиції українських підрозділів біля Стельмахівки і Берестового.