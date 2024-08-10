ВС РФ увеличили количество разведывательных БпЛА на Харьковщине: зачем
Фото: ОТГВ «Харьков»
На Харьковском направлении обстановка не претерпела существенных изменений, оккупанты продолжают атаковать позиции СОУ, сообщили в ОТГВ «Харьков» по итогам прошедших суток.
«В Волчанске враг в рамках подготовки к проведению штурмовых действий осуществил перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка, а также проводит внутреннюю ротацию личного состава в подразделениях 138-й отдельной мотострелковой бригады», — говорится в сообщении.
Также, по данным воинов, на направлении Казачья Лопань – Золочев противник нарастил количество разведывательных БпЛА, вероятно, с целью поиска украинских подразделений.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, БПЛА, волчанск, ОТГВ "Харьков", харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении обстановка не претерпела существенных изменений, оккупанты продолжают атаковать позиции СОУ, сообщили в ОТГВ «Харьков» по итогам прошедших суток.".