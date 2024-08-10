ВС РФ увеличили количество разведывательных БпЛА на Харьковщине: зачем

На Харьковском направлении обстановка не претерпела существенных изменений, оккупанты продолжают атаковать позиции СОУ, сообщили в ОТГВ «Харьков» по ​​итогам прошедших суток.

«В Волчанске враг в рамках подготовки к проведению штурмовых действий осуществил перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка, а также проводит внутреннюю ротацию личного состава в подразделениях 138-й отдельной мотострелковой бригады», — говорится в сообщении.

Также, по данным воинов, на направлении Казачья Лопань – Золочев противник нарастил количество разведывательных БпЛА, вероятно, с целью поиска украинских подразделений.