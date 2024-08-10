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ВС РФ увеличили количество разведывательных БпЛА на Харьковщине: зачем

Общество 14:00   10.08.2024
Виктория Яковенко
ВС РФ увеличили количество разведывательных БпЛА на Харьковщине: зачем Фото: ОТГВ «Харьков»

На Харьковском направлении обстановка не претерпела существенных изменений, оккупанты продолжают атаковать позиции СОУ, сообщили в ОТГВ «Харьков» по ​​итогам прошедших суток.

«В Волчанске враг в рамках подготовки к проведению штурмовых действий осуществил перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка, а также проводит внутреннюю ротацию личного состава в подразделениях 138-й отдельной мотострелковой бригады», — говорится в сообщении.

Также, по данным воинов, на направлении Казачья Лопань – Золочев противник нарастил количество разведывательных БпЛА, вероятно, с целью поиска украинских подразделений.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 14:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении обстановка не претерпела существенных изменений, оккупанты продолжают атаковать позиции СОУ, сообщили в ОТГВ «Харьков» по ​​итогам прошедших суток.".