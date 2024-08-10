ЗС РФ збільшили кількість розвідувальних БпЛА на Харківщині: навіщо

На Харківському напрямку обстановка не зазнала суттєвих змін, окупанти продовжують атакувати позиції СОУ, повідомили в ОТУВ «Харків» за підсумками минулої доби.

«У Вовчанську ворог в межах підготовки до проведення штурмових дій здійснив перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку, а також проводить внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138-ї окремої мотострілецької бригади», – йдеться в повідомлення.

Також, за даними воїнів, на напрямку Козача Лопань – Золочів противник наростив кількість застосування розвідувальних БпЛА, ймовірно, з метою пошуку українських підрозділів.