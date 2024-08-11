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По три вражеских атаки на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00

Происшествия 16:40   11.08.2024
Елена Нагорная
По три вражеских атаки на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Трижды с начала суток штурмовали военные РФ на севере Харьковщины и столько же раз на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты атаковали в районах Волчанска и Тихого. В Волчанске продолжается бой.

На Купянском направлении Силы обороны отбили штурмы вблизи Берестового и Песчаного.

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Автор: Елена Нагорная
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По три вражеских атаки на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00
По три вражеских атаки на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00
11.08.2024, 16:40

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  • • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 16:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трижды с начала суток штурмовали военные РФ на севере Харьковщины и столько же раз на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".