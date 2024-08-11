По три вражеских атаки на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00

Трижды с начала суток штурмовали военные РФ на севере Харьковщины и столько же раз на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты атаковали в районах Волчанска и Тихого. В Волчанске продолжается бой.

На Купянском направлении Силы обороны отбили штурмы вблизи Берестового и Песчаного.

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