По три вражеских атаки на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Трижды с начала суток штурмовали военные РФ на севере Харьковщины и столько же раз на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты атаковали в районах Волчанска и Тихого. В Волчанске продолжается бой.
На Купянском направлении Силы обороны отбили штурмы вблизи Берестового и Песчаного.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьков, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 16:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трижды с начала суток штурмовали военные РФ на севере Харьковщины и столько же раз на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".