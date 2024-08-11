По три ворожі атаки на півночі Харківщини та на Куп’янщині – Генштаб на 16:00

Тричі з початку доби штурмували військові РФ на півночі Харківщини та стільки ж разів на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти атакували в районах Вовчанська і Тихого. У Вовчанську триває бій.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили штурми поблизу Берестового та Піщаного.

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