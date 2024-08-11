В Волчанске враг перегруппировался, у Глубокого пополняет б/к — ОТГВ «Харьков»
Обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела, сообщает ОТГВ «Харьков» в сводке на 9:30.
«В Волчанске враг для обеспечения штурмовых действий перегруппировал штурмовые отряды 153-го танкового полка, также организовал взаимодействие между отрядом «Шторм» и подразделениями 4-й ДРШБр для совместного использования стримов с БпЛА. В районах Глубокого и Липцев оккупанты распределяют личный состав по боевым позициям, налаживают логистику, связь и пополняют боекомплект», — информируют военные.
За прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Враг нанес ракетный удар, вероятно из С-300, авиаудар четырьмя КАБами, 39 ударов дронами-камикадзе и совершил 403 обстрела украинских позиций. С начала этих суток продолжается одно боестолкновение в районе Волчанска.
Убитыми и ранеными за минувшие сутки противник потерял 116 солдат. Уничтожены и повреждены 50 единиц техники: два танка, семь артсистем, 11 автомобилей, девять единиц спецтехники и 21 БпЛА.
Читайте также: Погибший, удары по авто и лесной пожар: Тимошко — об обстрелах Харьковщины
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, глубокое, ОТГВ "Харьков";
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Волчанске враг перегруппировался, у Глубокого пополняет б/к — ОТГВ «Харьков»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 10:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела, сообщает ОТГВ «Харьков» в сводке на 9:30.".