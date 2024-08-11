В Волчанске враг перегруппировался, у Глубокого пополняет б/к — ОТГВ «Харьков»

Обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела, сообщает ОТГВ «Харьков» в сводке на 9:30.

«В Волчанске враг для обеспечения штурмовых действий перегруппировал штурмовые отряды 153-го танкового полка, также организовал взаимодействие между отрядом «Шторм» и подразделениями 4-й ДРШБр для совместного использования стримов с БпЛА. В районах Глубокого и Липцев оккупанты распределяют личный состав по боевым позициям, налаживают логистику, связь и пополняют боекомплект», — информируют военные.

За прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Враг нанес ракетный удар, вероятно из С-300, авиаудар четырьмя КАБами, 39 ударов дронами-камикадзе и совершил 403 обстрела украинских позиций. С начала этих суток продолжается одно боестолкновение в районе Волчанска.

Убитыми и ранеными за минувшие сутки противник потерял 116 солдат. Уничтожены и повреждены 50 единиц техники: два танка, семь артсистем, 11 автомобилей, девять единиц спецтехники и 21 БпЛА.