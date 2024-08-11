Объекты ж/д и энергоинфраструктуры разбомбили ночью в приграничье Харьковщины

Четыре КАБа сбросила авиация РФ на приграничный поселок Казачья Лопань Харьковской области в 23:45 10 августа, сообщает глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Разрушены объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры, повреждены по меньшей мере десять частных домовладений. К счастью, обошлось без пострадавших», — пишет Задоренко.

По его словам, в поселке отсутствует связь и частично нет электроэнергии — там, где она была до последнего обстрела. Профильные службы работают над ликвидацией последствий.