Объекты ж/д и энергоинфраструктуры разбомбили ночью в приграничье Харьковщины
Четыре КАБа сбросила авиация РФ на приграничный поселок Казачья Лопань Харьковской области в 23:45 10 августа, сообщает глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Разрушены объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры, повреждены по меньшей мере десять частных домовладений. К счастью, обошлось без пострадавших», — пишет Задоренко.
По его словам, в поселке отсутствует связь и частично нет электроэнергии — там, где она была до последнего обстрела. Профильные службы работают над ликвидацией последствий.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, Дергачи, КАБ, Казачья Лопань;
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 09:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре КАБа сбросила авиация РФ на приграничный поселок Казачья Лопань Харьковской области в 23:45 10 августа".