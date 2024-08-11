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Объекты ж/д и энергоинфраструктуры разбомбили ночью в приграничье Харьковщины

Происшествия 09:53   11.08.2024
Елена Нагорная
Объекты ж/д и энергоинфраструктуры разбомбили ночью в приграничье Харьковщины

Четыре КАБа сбросила авиация РФ на приграничный поселок Казачья Лопань Харьковской области в 23:45 10 августа, сообщает глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Разрушены объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры, повреждены по меньшей мере десять частных домовладений. К счастью, обошлось без пострадавших», — пишет Задоренко.

По его словам, в поселке отсутствует связь и частично нет электроэнергии — там, где она была до последнего обстрела. Профильные службы работают над ликвидацией последствий.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 09:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре КАБа сбросила авиация РФ на приграничный поселок Казачья Лопань Харьковской области в 23:45 10 августа".